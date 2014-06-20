Ударил жену ножом в Барабинске

Жена получила ножевое ранение от своего мужа в Барабинске. Вчера, 11 января, 61-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом жену. Женщину с ножевым ранением госпитализировали в больницу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса — Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.

Как вы думаете, какие женщины чаще подвержены домашнему насилию?

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