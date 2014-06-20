Ударила ножом сестру в Куйбышеве

29 декабря в вечернее время в центральную районную больницу бригадой «скорой помощи» была доставлена 58-летняя жительница города Куйбышева. Врачи диагностировали у пациентки ножевое ранение.

О криминальном характере травмы они сообщили в полицию. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Сергей Решетников,

заместитель начальника следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 49-летнюю жительницу города Барабинска, сестру потерпевшей. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как установили стражи порядка, накануне вечером женщины совместно распивали спиртное. Внезапно злоумышленница нанесла своей сестре ранение в брюшную полость.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование, устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Почему люди совершают аналогичные преступления по нескольку раз?

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