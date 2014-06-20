Угнали Ладу в 15 квартале Куйбышева

116 заявлений и сообщений поступило в куйбышевскую полицию с 26 января по 2 февраля. Из них 13 заявлений и сообщений — о преступлениях. Раскрыто по «горячим следам» 7 преступлений. Раскрыто из ранее «не очевидных» 1 преступление.

Угон транспортного средства

29 января поступило сообщение от гр. И. о том, что 28 января около 00.00 часов от дома 2 квартала 15 неизвестные лица угнали автомобиль «Лада Приора». Материальный ущерб, причиненный потерпевшему от преступного деяния, составил 200 000 рублей. Лица, совершившее данное преступление, Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Составлено 169 протоколов об административных правонарушениях, из них по безопасности дорожного движения — 144 протокола, 4 протокола — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Оформлено 19 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Изъято 2 единицы оружия.

Еще по теме: Грабили и незаконно охотились в Куйбышеве