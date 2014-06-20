Угоняют автомобили и обманывают пенсионеров

За последнюю неделю декабря 2016 года в дежурную часть полиции Куйбышева поступило на регистрацию 135 заявлений и сообщений. Из них 8 заявлений и сообщений о преступлениях.

Раскрыто по «горячим следам» 3 преступления. Раскрыто из ранее «неочевидных» 2 преступления.

Угон транспортного средства

24 декабря 2016 года поступило сообщение от гражданина К. о том, что в период времени с 4.00 часов до 6.00 часов неустановленное лицо похитило автомобиль марки ВАЗ 2105. Автомобиль был припаркован у дома №7 квартала №7.

Лицо, совершившее преступление, установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Мошенничество

26 декабря 2016 года около 13.00 часов двое неизвестных ввели в заблуждение пожилого человека. Представившись работниками Горводоканала, они предоставили ему денежные средства «банка приколов» за переплату водоснабжения.

В результате мошеннических действий потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 23 800 рублей. Ведется работа по установлению лиц, совершивших данное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Составлено 142 протокола об административных правонарушениях, из них по безопасности дорожного движения — 130 протоколов, 5 протоколов составлено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Оформлено 20 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.

Оставляете ли вы на ночь свой автомобиль на улице без присмотра?

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