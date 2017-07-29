Украл пельмени — получил 5 лет куйбышевец

Украли деньги и продукты питания из магазина в селе Горбуново. Такая информация поступила в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский».

Неизвестный проник через окно и похитил товарно-материальные ценности на общую сумму более 5000 рублей.

Через ряд мероприятий, направленных на установление личности похитителя, полицейские в короткие сроки вычислили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель.

От парня поступила явка с повинной с признанием в краже. Сельчанин рассказал, что кражу совершил в ночное время после совместного распития спиртных напитков с приятелем. Выпивка и закуска закончились — он сходил в магазин — совершил преступное деяние. Вернувшись в дом к другу, продолжил веселье.

Олег Обыскалов, начальник следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»: Похитил злоумышленник, в основном, сигареты, продукты питания — пиво, пельмени, мясную продукцию. Часть из этого успел употребить в пищу, потратить деньги. Остальное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.