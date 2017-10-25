Украл телефон 41-летний омич у барабинца

За неделю в Барабинске — несколько краж, мошенничество и прочие происшествия.

Статья 158 УК РФ. Кража

Из автомобилей ВАЗ-2105 м ГАЗ3110, стоявших переулке Восточная села Старощербаково ночью пропали две автомагнитолы «Сони» и два аккумулятора. Ущерб 11000 рублей. Такое сообщение поступило в дежурную часть. Проводится разбирательство.

Из подъезда дома по улице Кирова украли спортивный велосипед. Ущерб 5000 рублей. Такое сообщение поступило в дежурную часть. Проводится разбирательство.

Мужчина, находясь в квартире дома в квартале «Г», путем свободного доступа похитил мобильный телефон, принадлежащий хозяину жилища. Такое сообщение поступило в дежурную часть. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 41-летний уроженец Омской области. Проводится разбирательство.

Статья 159 УК РФ. Мошенничество

Неизвестный, позвонив на мобильный телефон барабинцу, путем обмана завладел деньгами в сумме 65932 рубля с его банковской карты. Такое заявление поступило в дежурную часть. Проводится разбирательство.

Статья 264.1 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства

На улице Ленина автопатруль ДПС задержал пьяного 32-летнего барабинца, ехавшего за рулем автомобиля ВАЗ 31310. Мужчина и ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Проводится разбирательство.

На улице Степана Разина автопатруль ДПС задержал пьяного 26-летнего барабинца, ехавшего за рулем автомобиля ВАЗ-2107. Молодой человек и ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Проводится разбирательство.

Статья 322.3. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации

Барабинец организовал фиктивную постановку на учет в городе гражданина Азербайджана. Это выявили участковые уполномоченные полиции. Проводится проверка.

Всего поступило на регистрацию в дежурную часть 167 заявления и сообщения. Из них — 7 заявлений и сообщений о преступлениях. Раскрыто 4 преступления.