Украл велосипед в Куйбышеве

Сотрудники куйбышевской полиции задержали местного жителя по подозрению в совершении хищения имущества из нежилого дома по улице Ленина. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» обратилась местная жительница с заявлением о краже имущества из квартиры, в которой она в настоящее время не проживает, так как жителей данного дома переселили в новые квартиры.

Некоторые из жильцов еще не успели перевезти все свое имущество в новое жилище. Хозяйка была неприятно удивлена тем фактом, что неизвестный побывал в их доме. И явно не с дружеским визитом — из помещения пропали велосипед и аккумулятор. Общий материальный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил 7 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении тайного хищения имущества задержали 29-летнего, нигде не работающего жителя деревни Сартаково. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Как установили полицейские, мужчина проник в подъезд дома, где нашел металлический прут, им сбил навесной замок и похитил чужое имущество. Он продал аккумулятор за 500 рублей, велосипед же злоумышленник продать не успел. Он изъят и будет возвращен владелице.

По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в совершении преступления предстоит суд и ответственность за совершенное деяние. Максимальные санкции, предусмотренные статьей, — до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.

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