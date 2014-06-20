Украл золото и сдал в ломбард в Куйбышеве

В Межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский» за помощью обратилась 62-летняя жительница города Куйбышева. По словам женщины, из ее квартиры пропали золотые изделия, стоимость которых составила 27 000 рублей.

Попытки самостоятельного поиска исчезнувших украшений не дали результатов. Как пояснила обратившаяся в полицию горожанка, украшениями она пользовалась периодически, поэтому и их отсутствие удалось обнаружить не сразу.

В ходе разговора с заявительницей полицейские определили круг лиц, имевших доступ в жилище. Оказалось, что, незадолго до исчезновения имущества, в квартиру к внучке хозяйки приходил несколько раз внучкин знакомый.

Сотрудники полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался 18-летний житель города. Он нигде официально не трудоустроен, не учится и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Олег Обыскалов,

начальник следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»:

Молодой человек признал свою вину и рассказал, что, улучив момент, когда за ним никто не наблюдал, он похитил украшения. Сдал их в один из ломбардов города. В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия по установлению местонахождения похищенных золотых изделий.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Почему в ломбардах города принимают краденые вещи?

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