Украли видеорегистратор и телевизор в Куйбышеве

С 12 по 19 января на регистрацию в дежурную часть полиции Куйбышева поступило 137 заявлений и сообщений. Из них четыре заявления и сообщения — о преступлениях.

Раскрыто по «горячим следам» два преступления. Раскрыто из ранее «неочевидных» одно.

Кражи

14 января поступило сообщение от гражданина С., что с 11 до 14 января неизвестные лица из автомобиля «Мазда», припаркованного возле дома №9 по ул. Светлой, похитили магнитолу и видеорегистратор. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 10 000 рублей. Ведется работа по установлению лица, совершившего преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража чужого имущества).

17 января поступило заявление от гражданки Р., что неизвестный из её квартиры в доме №5 квартала 15 путем свободного доступа похитил телевизор стоимостью 8 400 рублей. Лицо, совершившее преступление, установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража чужого имущества).

Составлено 195 протоколов об административных правонарушениях, из них по безопасности дорожного движения — 125 протоколов, два — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Оформлено 11 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Изъято три единицы оружия.

Почему к ценным вещам в квартирах граждан есть свободный доступ для неизвестных похитителей?

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