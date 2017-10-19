Уполномоченный по правам человека консультировал куйбышевцев

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева работала в Куйбышевском районе вчера, 18 октября

Она провела прием жителей по личным вопросам, посетила объекты образования, культуры, социальной защиты, а также приняла участие в торжественном мероприятии по вручению свидетельств стипендиатам главы Куйбышевского района.

Нина Шалабаева приезжала в Куйбышевский район для знакомства с территорией. Глава Олег Караваев в личной беседе рассказал Уполномоченному по правам человека об особенностях района и его конкурентных преимуществах, отметил результаты социально-экономического развития в текущем году и обозначил перспективные вопросы.

Со своими вопросами к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области обратилось 7 куйбышевцев. Это обращения по оказанию материальной помощи на дорогостоящее лечение, санаторно-курортное лечение и прохождение курса реабилитации для ребенка инвалида.

Нина Шалабаева также взяла под личный контроль приобретение кресла-коляски и специализированного корсета для детей с ограниченными возможностями здоровья. По её словам, все вопросы будут решены положительно.

В ходе посещения социально-значимых объектов Уполномоченного интересовало, в первую очередь, соблюдение прав и законных интересов различных категорий граждан, а также условия пребывания людей и качество оснащения учреждений социальной сферы и образования. Нина Шалабаева познакомилась с Абрамовской средней школой, с особенностями работы детского сада «Тополек» и Куйбышевского дома ребенка, посетила музей, спортивный центр и Дом детского творчества, Отделение милосердия для престарелых и инвалидов, Социальную гостиницу для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации. Нина Николаевна на месте проконсультировала проживающих в гостинице девушек соседних районов и пообещала всестороннее юридическое сопровождение в решении сложных вопросов каждой из них.

С положительной стороны также оценен опыт работы Отделения милосердия Куйбышевского района. Шалабаева предложила коллегам презентовать свои наработки на заседании круглого стола в Законодательном Собрании Новосибирской области.

Елена Вингольц, заведующая Отделением для престарелых и инвалидов:

У нас постоянно транслируется видео сурдопереводчика и аудиозапись о нашем отделении. Для слабовидящих граждан надписи на табличках кабинетов оборудованы шрифтом Брайля. Все здание оснащено поручнями, а в комнатах установлены многофункциональные кровати и специализированная сантехника для маломобильных граждан. В части пожарной безопасности предусмотрено звуковое оповещение, персонал обучен и проинструктирован, тренировочная эвакуация всех 28 проживающих у нас граждан совместно с пожарными проводится дважды в месяц.

Особое внимание Нина Шалабаева обратила на успешное воплощение в районе государственной программы «Доступная среда». Выполнены все её условия — объекты социальной инфраструктуры доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы пандусами, поручнями, кнопками вызова и т.д. В заключении Нина Шалабаева отметила, что Куйбышевский район отличается от других районов и производит хорошее впечатление.