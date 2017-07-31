Немного упростили правила перевозки детей в автомобилях. Теперь ребенка старше семи лет не нужно усаживать в детское кресло. А с 11 лет он уже становится взрослым пассажиром. То есть может использовать только ремень безопасности. Такие изменения, а также другие вступили в силу с июля.

В легковых автомобилях

Поправки внесли в пункт 22.9 Правил дорожного движения. Из правил убрали упоминание “удерживающих устройств” для детей. Эксперты сочли, что различные корректоры (они же адаптеры) лямок ремня, бескаркасные устройства не обеспечивают должной безопасности.

Новые правила разрешили перевозить детей старше семи лет без детского автокресла на заднем ряду сидений. Ребёнка школьного возраста приравняли к взрослому, он должен быть пристёгнут штатным ремнём безопасности.

Кроме того, перевозка ребёнка в возрасте от семи до одиннадцати лет на переднем сиденье автомобиля возможна исключительно в детском автокресле. Разумеется, оно должно соответствовать ему по размеру.

Ребёнок возрастом до семи лет по-прежнему должен быть в детском автокресле везде — и спереди, и сзади. Дети дошкольного возраста ещё слишком малы, чтобы их можно было безопасно пристегнуть ремнём.

Штраф за перевозку ребёнка без использования удерживающего устройства – три тысячи рублей.

На один год снижен возраст, по наступлении которого ребёнок приравнивается к взрослому пассажиру — с 12 до 11 лет. После 11-летнего возраста ребёнка можно перевозить без детского автокресла на любом ряду сидений. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Сотрудники ОГИБДД инспектируют водителей регулярно. Без нарушений не обходится. Обычно не по правилам перевозят детей от 4 до 10 лет.

Андрей Дамзин,

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД:

Часто встречаются нарушения, когда детей не защищают никакими удерживающими устройствами. То есть ни ремнем безопасности, ни детским автокреслом. Обычно, маленьких пассажиров усаживают на заднем сидении, реже — на переднем. Все уверены, что именно с ним ничего не случится. Но даже если водитель едет по правилам, не факт, что эти правила будут соблюдать другие в отношении него. Не так давно в Барабинске был случай. Автомобилист с ребенком в машине, который был не пристегнут, остановился, чтобы свернуть с главной дороги, пропуская встречных. В этом время сзади его ударил другой водитель. Ребенок пострадал, пришлось обращаться в медучреждение.

В автобусах

Детей скоро нельзя будет перевозить в автобусах, срок эксплуатации которых превышает десять лет. Предполагалось, что требование об этом вступит в силу 1 июля 2017 года. Правительство перенесло срок на полгода вперед — на 1 января 2018-го.

До этого сроки вступления в силу новых правил уже откладывались: постановление должно было установить запрет с 1 января этого года, но его перенесли также на полгода. Необходимо время для обновления автопарка.

На стоянке

Согласно последним изменениям в правилах, нельзя оставлять ребёнка возрастом до семи лет в поставленном на стоянку автомобиле без присмотра взрослых. За нарушением последует предупреждение или штраф 500 рублей.

Вы считаете, что правила перевозки теперь легче соблюдать?

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