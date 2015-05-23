Ушел Сергей Феденков

Ушел из жизни Сергей Феденков, житель Куйбышева, бард, поэт, человек. Тяжелая непродолжительная болезнь сломила его. Это утрата не только для родных и друзей, но и для культуры Куйбышева.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФЕДЕНКОВ родился в г. Куйбышеве Новосибирской области 6 июня 1965 года. Окончил среднюю школу №9, затем — ГПТУ-8 по специальности электросварщик. Служил в Военно-морском флоте, работал на заводе автозапчастей. После окончания Новосибирского педагогического института работал учителем истории в средней школе №1, преподавателем в ГПТУ-89. В последние годы преподавал в православной школе «Благовест», оновременно возглавлял православно-молодёжный клуб с таким же названием.

Имя Сергея Феденкова связано для куйбышевцев в первую очередь с бардовской песней. Он – создатель, организатор, вдохновитель клуба бардовской песни «Гамаюн» и фестиваля с одноименным названием. Фестиваль многие годы собирал исполнителей и любителей авторской песни не только из Куйбышева. Взращивал таланты, открывал новые звезды.

Некоторое время Сергей Владимирович руководил творческим объединением «Истоки» во Дворце культуры, объединяющим самодеятельных литераторов Куйбышева. В последние годы он пришел к Богу и писал православные тексты. Как любой творческий человек, он обладал тонкой, ранимой натурой.

Сергей Феденков – дипломант и лауреат множества творческих конкурсов, от региональных до международных. Сам решал вопрос финансирования поездок, обращаясь к меценатам и благотворителям.

Стихи Сергея Владимировича публиковались в местных газетах, коллективных сборниках. Его стихотворения публиковались в местной печати. Печатался в коллективных сборниках стихов и песен «Память сердца», «Среди живых на родине моей». В 1999 году вышел сборник его стихотворений «Белая птица».

Берегите любовь в этом мире недружном,

Берегите любовь от людей равнодушных,

Не меняйте любовь на случайные встречи,

Это важно, как кровь, это нужно, как вечность. Берегите любовь, пусть скучна и не нова,

Берегите любовь ради верного слова,

Берегите, как нить, что осталась от Бога,

Чтоб свою сохранить и чужую не трогать. Ну, а если любовь убежит на край света

И поселится жить на чужую планету,

Вы идите за ней по тернистым дорогам

До скончания дней, до последнего вздоха. Пейте чашу до дна, унижаясь, страдая,

Ведь она же одна и другой не бывает.

А когда вы в пути упадёте без силы,

Пусть цветами любви вам засыплют могилу. Берегите любовь от веселья и визга,

Берегите от слов, раздраженных и низких,

Как единственный шанс, как последнего друга,

Ведь любовь и душа не живут друг без друга. * * * Скажи-ка, брат Сергей, за что и почему У Родины моей такая вот судьбина: Как сыру в масле век живется одному, Другой всю жизнь в нужде, не разгибая спину. Что после стольких лет беды, невзгод и зла, Разора, передряг, кровавого ненастья, Над Родиной моей все так и не взошла Прекрасная заря согласия и счастья. Но мы полны добра – ни зависти, ни зла, И всю-то нашу жизнь нам видится и снится, Что держим мы в руках с тобою журавля, И не хотим никак иметь в руках синицу. Опять – не для себя, для Родины своей, И от невзгод ее нам никуда деваться. Нам плакать и любить, и до скончанья дней И гневом, и добром в сердца людей стучаться. Над Русью льется дождь, и падают снега, А в душах наших боль и смутная тревога, И теплый свет надежд, что с ней у нас одна, Что с ней у нас одна – великая дорога.

Сергей Владимирович любил свою родину, большую и малую. Любил неброскую красоту сибирской природы. С удовольствием ездил на сбор ягод и грибов. Один из спутников его по этим поездкам, Владимир Рязанов, сказал после ухода поэта: «Неспетая песня для всех».

Коллектив редакции «Аспекта» скорбит и помнит Сергея Феденкова.



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