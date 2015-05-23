Ушел Сергей Феденков

Ушел из жизни Сергей Феденков, житель Куйбышева, бард, поэт, человек. Тяжелая непродолжительная болезнь сломила его. Это утрата не только для родных и друзей, но и для культуры Куйбышева.
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФЕДЕНКОВ родился в г. Куйбышеве Новосибирской области 6 июня 1965 года. Окончил среднюю школу №9, затем — ГПТУ-8 по специальности электросварщик. Служил в Военно-морском флоте, работал на заводе автозапчастей. После окончания Новосибирского педагогического института работал учителем истории в средней школе №1, преподавателем в ГПТУ-89. В последние годы преподавал в православной школе «Благовест», оновременно возглавлял православно-молодёжный клуб с таким же названием.
Имя Сергея Феденкова связано для куйбышевцев в первую очередь с бардовской песней. Он – создатель, организатор, вдохновитель клуба бардовской песни «Гамаюн» и фестиваля с одноименным названием. Фестиваль многие годы собирал исполнителей и любителей авторской песни не только из Куйбышева. Взращивал таланты, открывал новые звезды.
Некоторое время Сергей Владимирович руководил творческим объединением «Истоки» во Дворце культуры, объединяющим самодеятельных литераторов Куйбышева. В последние годы он пришел к Богу и писал православные тексты. Как любой творческий человек, он обладал тонкой, ранимой натурой.
Сергей Феденков – дипломант и лауреат множества творческих конкурсов, от региональных до международных. Сам решал вопрос финансирования поездок, обращаясь к меценатам и благотворителям.
Стихи Сергея Владимировича публиковались в местных газетах, коллективных сборниках. Его стихотворения публиковались в местной печати. Печатался в коллективных сборниках стихов и песен «Память сердца», «Среди живых на родине моей». В 1999 году вышел сборник его стихотворений «Белая птица».
Берегите любовь в этом мире недружном,
Берегите любовь от людей равнодушных,
Не меняйте любовь на случайные встречи,
Это важно, как кровь, это нужно, как вечность.
Берегите любовь, пусть скучна и не нова,
Берегите любовь ради верного слова,
Берегите, как нить, что осталась от Бога,
Чтоб свою сохранить и чужую не трогать.
Ну, а если любовь убежит на край света
И поселится жить на чужую планету,
Вы идите за ней по тернистым дорогам
До скончания дней, до последнего вздоха.
Пейте чашу до дна, унижаясь, страдая,
Ведь она же одна и другой не бывает.
А когда вы в пути упадёте без силы,
Пусть цветами любви вам засыплют могилу.
Берегите любовь от веселья и визга,
Берегите от слов, раздраженных и низких,
Как единственный шанс, как последнего друга,
Ведь любовь и душа не живут друг без друга.
* * *
Скажи-ка, брат Сергей, за что и почему
У Родины моей такая вот судьбина:
Как сыру в масле век живется одному,
Другой всю жизнь в нужде, не разгибая спину.
Что после стольких лет беды, невзгод и зла,
Разора, передряг, кровавого ненастья,
Над Родиной моей все так и не взошла
Прекрасная заря согласия и счастья.
Но мы полны добра – ни зависти, ни зла,
И всю-то нашу жизнь нам видится и снится,
Что держим мы в руках с тобою журавля,
И не хотим никак иметь в руках синицу.
Опять – не для себя, для Родины своей,
И от невзгод ее нам никуда деваться.
Нам плакать и любить, и до скончанья дней
И гневом, и добром в сердца людей стучаться.
Над Русью льется дождь, и падают снега,
А в душах наших боль и смутная тревога,
И теплый свет надежд, что с ней у нас одна,
Что с ней у нас одна – великая дорога.
Сергей Владимирович любил свою родину, большую и малую. Любил неброскую красоту сибирской природы. С удовольствием ездил на сбор ягод и грибов. Один из спутников его по этим поездкам, Владимир Рязанов, сказал после ухода поэта: «Неспетая песня для всех».
Коллектив редакции «Аспекта» скорбит и помнит Сергея Феденкова.
Что из творчества Сергея Феденкова вам близко?
6 Comments
Мне Сергей Владимирович знаком только как преподаватель истории, который очень интересно рассказывал. Не просто вызубривал как многие, а полностью отдавал себя предмету.
Вот и ещё один праведник ушёл из Мира сего.Прощайте, Сергей, вечная память и Царствие Вам Небесное!
Подпись — Влас Вересень, простите за опечатку.
Как можно связаться с родственниками Сергея Феденкова? Я из Севастополя, мы хотим снять клип на его песню «Дом ребенка». Прошу отозваться родных, чтобы дали согласие на работу. Мой имэйл: artem170273@mail.ru
Как жаль, что мы подробно узнали про Твое творчество только после того, как Ты покинул нас.
Как много в Твоих песнях и стихах таких родных и сокровенных ноток — радости и печали, страдания и любви.
Мы всегда будем помнить о Тебе и слушать Твои песни.
И пусть нас разделяют 3000 км, мы обязательно приедем и поклонимся Тебе до самой матушки земли.
Покойся с миром — «…лишь погаснет свеча и расплавится воск долгих дней!»
С днём рождения, Серёга!
Вот ещё один год пролетел… Он был очень трудным и болезненным в моей оставшейся жизни. Твоё творчество породнило меня с человеком, который стал для меня источником веры и опорой на неимоверно трудном пути — пути бескорыстной любви, о которой я исподволь мечтал всю жизнь…
Благодарю тебя, родной… и верую, что моя «свеча», несмотря на «долгие дни» одиночества и ожидания, не «погаснет» НИКОГДА.
Земля Тебе пухом, дружище!