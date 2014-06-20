Установили причину пожара в Устьянцево

Установили причину пожара в Устьянцево Барабинского района. Это поджог, как и предполагали дознаватели отдела надзорной деятельности.

Напомним, что горел тюк сена в огороде одного из жителей улицы Кузнечной. Проводили проверку предварительной версии пожара.

Подозреваемым оказался местный житель — сосед. Его задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД «Барабинский». Мера пресечения будет зависеть от суммы причиненного ущерба. То есть от стоимости 3-4 центнеров сена.

Может ли подозреваемый отделаться штрафом?