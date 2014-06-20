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Установили причину пожара в Устьянцево
Установили причину пожара в Устьянцево Барабинского района. Это поджог, как и предполагали дознаватели отдела надзорной деятельности.
Напомним, что горел тюк сена в огороде одного из жителей улицы Кузнечной. Проводили проверку предварительной версии пожара.
Подозреваемым оказался местный житель — сосед. Его задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД «Барабинский». Мера пресечения будет зависеть от суммы причиненного ущерба. То есть от стоимости 3-4 центнеров сена.
Может ли подозреваемый отделаться штрафом?
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