Установили причину пожара в Устьянцево
Фев13

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Установили причину пожара в Устьянцево

Автор: | Опубликовано 13 февраля 2017 в 10:49
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 37 | Комментариев нет

Установили причину пожара в Устьянцево Барабинского района. Это поджог, как и предполагали дознаватели отдела надзорной деятельности.

Напомним, что горел тюк сена в огороде одного из жителей улицы Кузнечной. Проводили проверку предварительной версии пожара.

Подозреваемым оказался местный житель — сосед. Его задержали сотрудники межмуниципального отдела МВД «Барабинский». Мера пресечения будет зависеть от суммы причиненного ущерба. То есть от стоимости 3-4 центнеров сена.

Может ли подозреваемый отделаться штрафом?

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