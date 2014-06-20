Установят рамку в спорткомплексе в Куйбышеве
Дек29

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Установят рамку в спорткомплексе в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 29 декабря 2016 в 15:11
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 142 | Комментариев нет

Спортивно — оздоровительный центр в Куйбышеве  закрыли для проведения межрайонных и межрегиональных соревнований.  Произошло это из-за отсутствия турникета и магнитной рамки на входе в здание. О том, будет ли решен вопрос установки необходимого оборудования, «Аспекту» рассказали руководители спортивного учреждения.

Елена Манушкина,
директор спортивно-оздоровительного центра:
В соответствии с законодательством, в нашем учреждении должны быть выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности объекта. Если спортивно – оздоровительный центр  не соответствует требованиям законодательства по антитеррору, ответственность несет собственник объекта и организатор соревнований.

Мероприятия по установке необходимого оборудования — турникета и магнитной рамки —  уже разработаны, выделены деньги из городского бюджета. Работы по установке начнутся в первом квартале 2017 года.

Елена Витальевна рассказала, что в каникулярное время  мероприятия в спорткомплексе пройдут по плану. С 8 по 10 января здесь состоятся открытые региональные соревнования по художественной гимнастике «Рождественские встречи».

Нужна ли магнитная рамка в спортивно — оздоровительном центре?

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