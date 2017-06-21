Устьянцевской школе дали новый автобус

Новый автобус получила устьянцевская школа в Барабинском районе. Его пригнали на днях, после вручения ключей Владимиром Городецким.

Автомобиль оборудован средствами безопасности, вещевыми полками, местом для сопровождающих лиц, кнопками требования об экстренной остановке, тахографами, устройствами экстренного вызова оперативных служб по системе ГЛОНАСС. Так уточняет пресс-служба Правительства.

Глава Утьянцевского сельсовета Светлана Валяева сказала, что это уже второй автобус для сельской школы. Детей подвозят со станции Кирзинской и деревни Половинное. Новый транспорт нужен, так как в этом году увеличилось количество школьников на подвозе — до 30 человек необходимо будет доставлять на учебу.

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