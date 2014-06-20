Утопают колонки во льду в Куйбышеве

Жители гуляевского жилмассива в Куйбышеве обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг водоразборных колонок. Воду приходится набирать на корточках, колонки утопают во льду. Мусор и засилье машин нарушают порядок в микрорайоне.

С председателем ТОС «Гуляевский» Ольгой Косс мы подошли к одной из колонок часа в четыре дня. Время, по словам женщины, — не самое бойкое. Основной наплыв горожан – в утренние и вечерние часы. Но желающих набрать воды ждать не пришлось. Одна за другой начали подъезжать машины.

Опоясанная льдом колонка виднелась на треть. Остальная часть корпуса утопала в ледяном плену. Если бы не образовавшаяся во льду воронка, подставить под струю воды канистру никто бы не смог. Чтобы наполнить привезенную емкость, одни садились на корточки, другие склонялись под углом 90 градусов.

Причины наледи две: люди льют воду мимо тары, а МУП «Горводоканал» не чистит колонки ото льда. С беспомощностью МУПа жители микрорайона почти смирились, но недоумевают, почему те, кто пользуются их колонками, не думают о людях, которые здесь живут.

Одна из колонок стоит возле дома, где проживает Нина Тимофеевна. Женщине 86 лет. Вода от колонки временами подходит прямо к ограде.

Нина Тимофеевна,

жительница Куйбышева:

В очередь выстраиваются машины. Стану говорить, что заливают. Прошу взять лом и отдолбить лед. А в ответ слышу: тебе, бабушка, делать нечего, долби.

Свои претензии гуляевцы адресуют председателю ТОС Ольге Косс. Женщина, в свою очередь, признается, что раньше ругалась с приезжими, а теперь просит помощи и призывает к ответственности.

Ольга Косс,

председатель ТОС «Гуляевский»:

Наши жители уже устали бороться со льдом и мусором. Скоро начнется весна, разобьют дороги. Машины подъезжают к самой колонке. Я не знаю, что делать.

«Виновники бед» бороться со льдом не спешат и находят себе оправдание. «Меня нужда заставляет сюда приезжать, – говорит житель улицы Войкова. – Нашу воду пить невозможно».

Единственный выход в том, чтобы в городе везде была хорошая вода.



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