Осудили мать за гибель ребенка в Куйбышеве

Вступил в силу приговор в отношении 39-летнего жителя Куйбышева и его 31-летней супруги. Муж и жена признаны виновными в ДТП, в котором утонула 2-летняя девочка – дочь подсудимой. За рулем находилась женщина.

Напомним, трагедия произошла 7 июля 2016 года на старице. Автомобиль Toyota Carib опрокинулся в воду и быстро стал тонуть. Отдыхающие бросились вытаскивать людей.

Оба родителя и полуторагодовалый ребенок спаслись, а двухлетняя девочка утонула. Спасенному мальчику был нанесен тяжкий вред здоровью.

Ольга Чолий,

старший помощник куйбышевского межрайонного прокурора:

Муж решил дать своей жене уроки вождения и посадил ее за руль. Она случайно поставила заднюю скорость и резко нажала педаль газа. В результате автомобиль сорвался с обрыва. На берегу был мужчина, который сумел вытащить одного ребенка. Мы так и не знаем его имени.

В самом начале расследования полиция установила, что глава пострадавшей семьи был пьян. Затем выяснилось, что в алкогольном опьянении находилась и мать ребенка.

По ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» мужчина получил 2 года 6 месяцев колонии-поселения, а женщина – тот же срок условно.

Почему женщина села за руль с состоянии опьянения?

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