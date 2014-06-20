Увеличат стаж для звания Ветеран труда в Куйбышеве

Увеличат период трудового стажа на территории Новосибирской области для повышения статуса звания «Ветеран труда». Соответствующий документ уже принят в первом чтении законодателями Новосибирской области. Тем самым предусмотрено повысить статус получаемого звания именно для тех, кто трудится в Новосибирской области.

Внесение изменений в региональный закон «О ветеранах труда Новосибирской области» предусматривает увеличение периода трудового стажа непосредственно на территории области, необходимого для присвоения указанного звания, с 15 до 20 лет для женщин и с 20 до 25 лет для мужчин. При этом общий трудовой стаж, как и в прежней редакции закона, должен составлять для женщин 35 лет, а для мужчин — 40.

Наталья Степанова,

учитель, жительница Куйбышева:

Мне оформляться на пенсию через десять лет. К тому времени еще много изменений в пенсионной системе произойдет. Речь скоро будет идти не о том, какие льготы получать будем, выйдя на пенсию, а о том, доживем мы до нее или нет. Законы с каждым годом все суровее и обременительнее.

Напомним, что в 2016 году почти 13,5 тысячи тружеников региона были удостоены почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области». Оно присваивается с учетом многолетнего плодотворного труда и продолжительного стажа работы или военной службы.

За счет средств областного бюджета ветеранам труда обеспечивается предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законами Новосибирской области от 29.12.2004 №253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области», от 25.07.2003 №127-ОЗ «О ветеранах труда Новосибирской области».

В числе мер социальной поддержки — ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в сроки, установленные правительством региона.

Считаете ли вы решение законодателей об увеличении трудового стажа для получения звания «Ветеран труда Новосибирской области» обоснованным?

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