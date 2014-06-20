Увеличат выплаты в Куйбышеве

Увеличится размер ежемесячной государственной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством в приемных семьях. С 1 января 2017 года денежное содержание для детей в возрасте до 6 лет составит 9030 рублей, от 6 до 18 лет – 10733 рубля.

Соответствующие изменения предусмотрены в областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, который был принят на сессии Законодательного Собрания 22 декабря.

Мария Кузьмина,

опекун, г. Куйбышев:

Размер выплаты на ребенка увеличится почти на 2 тысячи рублей. Это ощутимо. На эти деньги можно купить обувь или одежду. Новому закону мы очень рады.

В настоящее время размер денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, выплачиваемых каждый месяц, составляет: на ребенка в возрасте до 6 лет – 7070 рублей, на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 8403 рублей.

Для справки.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ предусмотрено полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — предоставление им за время пребывания в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря.

Добавка к выплатам в 2 тысячи — это много или мало?

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