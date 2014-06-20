Увеличили бюджет Куйбышевского района

3 февраля в актовом зале администрации Куйбышевского района состоялось заседание двенадцатой сессии Совета депутатов. Депутаты внесли изменения в бюджет Куйбышевского района и заслушали отчет начальника межмуниципального отдела министерства внутренних дел РФ «Куйбышевский» за 2016 год.

С докладом о внесении изменений в бюджет района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов выступила Наталья Якушева, начальник управления финансов и налоговой политики района. Наталья Викторовна отметила, что расходная часть бюджета изменилась в сторону увеличения на сумму 43 миллиона 830 тысяч 398 рублей 56 копеек.

Увеличение произошло за счет остатков собственных средств бюджета прошлых лет в сумме 5 миллионов 249 тысяч 298 рублей 56 копеек, а также межбюджетных трансфертов в сумме 38 миллионов 581 тысяча 100 рублей (субвенции на реализацию общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях и субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования).

Наталья Якушева,

начальник управления финансов и налоговой политики района:

Планируется передача межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджет города Куйбышева на реализацию мероприятий по защите территории от подтопления и затопления в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды». В2017 году планируется передать 24 миллиона 692 тысячи 500рублей, в 2018 году – 25 миллионов 506 тысяч рублей.

Также вносятся изменения в расходную часть бюджета. Выделены средства резервного фонда в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий (паводок, пожары, ураганы, штормовые ветра, аварии на объектах ЖКХ в отопительный период).

Артур Яковлев, исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела министерства внутренних дел РФ «Куйбышевский», представил депутатам отчет о результатах оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 2016 год. Подводя итоги, Артур Петрович отметил, что сотрудниками полиции на протяжении всего отчетного периода была продолжена реализация общественно значимых целей на каждом участке оперативно-служебной деятельности. В приоритетном порядке уделено внимание раскрытию преступлений против личности. Комплексно, по направлениям деятельности осуществлены меры в сфере профилактики правонарушений.

Общий объем зарегистрированных преступных посягательств за 2016 год сократился до 678 преступлений. За отчетный период отмечено снижение на 18% количества тяжких и особо тяжких преступлений. Всего в 2016 году зарегистрировано 22 особо тяжких преступления и 101 тяжкое преступление.

На 51,7% сократилось количество случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, всего их зарегистрировано 14, все преступления данного вида раскрыты. Наблюдается снижение количества разбойных нападений на 50%, всего их зарегистрировано два.

Организация борьбы с преступлениями имущественной направленности — одна из самых остро обозначившихся проблем в последние годы. За отчетный период совершено 344 преступления имущественного блока. Их доля в числе всего массива зарегистрированных преступлений на территории Куйбышевского района составляет 50,7%, а доля краж равна 38,9%. Необходимо отметить, что уменьшилось количество таких видов преступлений против собственности, как угоны автомототранспорта, кражи из квартир, кражи транспортных средств, кражи из автомобилей.

В 2016 году была продолжена работа по пресечению незаконного оборота наркотиков, по выявлению фактов сбыта, изъятию из преступного оборота наркотических средств. К уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлечено 29 человек.

Продолжены мероприятия по линии профилактики преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних, безопасности дорожного движения. В рамках взаимодействия со СМИ особое внимание уделялось предупреждению и пресечению правонарушений, раскрытию преступлений, профессиональному исполнению служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, взаимодействию с институтами гражданского общества.

Депутаты заслушали доклады и по каждому из вопросов приняли положительное решение.