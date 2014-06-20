Увеличить детские пособия предлагает Вера Ганзя

Увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до размера прожиточного минимума предлагают депутаты Госдумы. Вера Ганзя, представитель партии коммунистов, представила законопроект об изменениях в части установления размера и сроков выплаты пособия.

Суть предложения в том, чтобы увеличить сумму выплаты до прожиточного минимума на одного ребенка и до двух прожиточных минимумов на второго ребенка в месяц. Срок выплаты установить до 3-х лет.

Позорищем назвала выплату молодым мамам, ухаживающих за детьми с полутора до трех лет и получающих 60 рублей, Вера Ганзя на своей странице в соцсетях.

Еще она добавила, что на законопроект поступили 65 отзывов из регионов (29- за, 36-против). «Интересно, чем руководствовались регионы, выступившие против этого законопроекта», — остается в недоумении депутат Госдумы.

Инициативу обсуждали на заседании комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей. Законопроект отправили на доработку.

Напомним, сейчас в Новосибирской области ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — на первого ребенка 3 678 рублей, на второго и последующих — 7 357 рублей. Ежемесячная компенсационная выплата женщинам, имеющим детей до трех лет — 60 рублей. Ее получают нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, находившиеся на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получающие пособия по безработице.

Евгения Деева, молодая мама из Барабинска, считает, что неприемлемо платить 60 рублей женщинам, желающим, не выходя на работу, находиться со своим ребенком до трех лет. Минимум, на него требуется более пяти тысяч. Самой Евгении пришлось выйти на работу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.

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