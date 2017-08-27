Уход за викторией в сентябре

Неотложная работа на саду в сентябре – это уход за усами виктории. Их продолжают удалять вместе с розетками, выпалывать сорняки, рыхлить почву после каждого дождя или полива.

Для посадки земляники нужно выбрать наиболее освещенные солнцем, хорошо продуваемые ветром участки сада. Лучше сажать землянику после бархатцев (тагетеса), сельдерея, укропа, петрушки, фасоли, гороха, лука, чеснока.

Если под предшественника не была внесена органика, делают это сейчас. На 10 м2 грядки вносят до 100 кг хорошо перепревшего навоза или компоста, 0,5 кг суперфосфата, 0,6 кг сульфата калия или 1,5 кг древесной золы.

Почву перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта и выравнивают граблями поверхность. Эти работы следует делать хотя бы за 2-3 недели до посадки….

При посадке между лентами оставляют 50 см, между строчками в ленте — 25 см, а между растениями — 15-20 см. Главное — не заглублять точку роста — «сердечко».

Посаженные растения поливают и мульчируют почву вокруг кустиков опилками или перегноем слоем 2-3 см для лучшей приживаемости.