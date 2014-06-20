Фев11
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Ужас, что прислали читатели
Читатели принесли в редакцию газеты «Аспект» видео, как они открывали коробку с соком. Какую гадость увидели в коробке, смотрите в видео.
Главное — продукт неПРОСРОЧЕННЫЙ. Об этом свидетельствует дата на коробке с соком.
Видео предоставлено читателями газеты «Аспект»
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#Аспект, #Барабинск, #неПРОСРОЧЕННЫЙ продукт, #плесень в соке, #новости нсо
Не удивило конечно просрочка возвращается магазином обратно поставщику, а поставщики или дату переклеивают или как с хлебом перемешивают с тестом новым и вуаля мы покупаем свежий хлеб 2 недельной давности . в этом магазин не виноват виновата марки товара . просрочки очень много и она идёт на переработку