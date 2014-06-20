Ужас, что прислали читатели

Читатели принесли в редакцию газеты «Аспект» видео, как они открывали коробку с соком. Какую гадость увидели в коробке, смотрите в видео.

Главное — продукт неПРОСРОЧЕННЫЙ. Об этом свидетельствует дата на коробке с соком.

Видео предоставлено читателями газеты «Аспект»

Друзья, подписывайтесь на канал «Аспекта» на YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UC9P0YHF0f1iwWZLjT5rnrrA

#Аспект, #Барабинск, #неПРОСРОЧЕННЫЙ продукт, #плесень в соке, #новости нсо