Ужас, что прислали читатели
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Ужас, что прислали читатели

Автор: | Опубликовано 11 февраля 2017 в 10:25
Рубрика: Фотофакт | Просмотров: 563 | Один комментарий

Читатели принесли в редакцию газеты «Аспект» видео, как они открывали коробку с соком. Какую гадость увидели в коробке, смотрите в видео.

Главное — продукт неПРОСРОЧЕННЫЙ. Об этом свидетельствует дата на коробке с соком.

Видео предоставлено читателями газеты «Аспект»

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#Аспект, #Барабинск, #неПРОСРОЧЕННЫЙ продукт, #плесень в соке, #новости нсо

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