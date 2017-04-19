В Барабинске начались субботники

Месячник чистоты идет в Барабинске. Его проведение объявили с 17 апреля по 17 мая. Один день недели — пятницу — установили днем санитарной уборки территорий.

Провести субботники рекомендовано руководителям предприятий, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также председателям уличных и домовых комитетов.

Запрещено сжигать листву и собранный мусор на придомовых территориях и улицах.

В это время МБУ «Городская служба благоустройства» ликвидирует несанкционированные свалки на территории города, обозначит места для сбора бытовых отходов и установит указатели их местонахождения.

Когда вы планируете субботник на своей территории?

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