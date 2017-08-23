В барабинский городской бюджет поступили деньги

Поступили субсидии в барабинский городской бюджет. Его пополнение приняли депутаты горсовета на 6-й сессии. Пришли 150 тысяч рублей на оформление документации для полигона ТКО, а также денежные поступления на другие цели.

544 тысячи рублей на укрепление материально-технической базы домов культуры 12 миллионов 300 тысяч рублей на подготовку объектов ЖКХ к работе в осеннее-зимний период 2 миллиона рублей на благоустройство кладбища 3 миллиона 139 тысяч рублей на повышение заплаты работникам культуры по Указам Президента 687 тысяч рублей на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 миллион рублей на выполнение наказов избирателей

В целом сумма денежных поступлений в бюджет увеличилась на 19 миллионов 949 тысяч рублей. Средства на наказы избирателей поступили из депутатского фонда Сергея Титкова. Их планируется потратить, в том числе, на детские площадки, а также благоустройство территории краеведческого музея.

С помощью субсидии на софинансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда — 687 тысяч рублей — планируется завершить мероприятия по заселению дома на Октябрьской, 65.

Каких субсидия не хватает Барабинску?

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