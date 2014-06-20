В бюджете нет денег на газификацию в Барабинске

Вопрос газификации вновь интересует жителей частного сектора в Барабинске. Ирина Канева с улицы Невской говорит: «Начали активно «тянуть» газ по Партизанской, но в конкретный дом, видимо, по индивидуальному заказу. Хочется знать будут ли продолжать газифицирование по остальным ближайшим улицам (именно Невская)? И, конечно же, цена вопроса?».

Напомним, что в Барабинске есть своя программа газификации жилищного фонда. Она рассчитана на 2016-2020 годы. Как пояснили в городской администрации, в прошлом году газ проводили только за счет собственников и газовиков.

Улица Партизанская газифицирована на участке Охотничий-Восточный, район переулка Льва Толстого. На Советской — участке Охотничий-Восточный — тоже проведен газ за счет внебюджетных средств. Привлекать средства бюджета к выполнению работ в этом районе будут только в 2020 году. В целом, финансирование программы предполагается из городского бюджета, областного, а также других источников.

По стоимости работ. При наличии газопровода в границах земельного участка собственник оплачивает работы по газификации своего дома. Это проектирование, строительство наружного и внутреннего газопровода, установка газопотребляющего оборудования. Стоимость работ зависит от их объема и оборудования.

К примеру, жители поселка Горка заплатили порядка 50-60 тысяч рублей.

Вы готовы потратиться на газификацию своего дома?

Еще по теме:

Газопровод есть — газ не подают в Барабинском районе