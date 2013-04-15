В какие страны нужны визы?

Многие барабинцы и куйбышевцы мечтают съездить во Францию, Италию и даже побывать на Кубе. Следует помнить, что для поездки в некоторые страны российские путешественники обязаны получить не только загранпаспорт, но и визу.

Как пояснили сотрудники туристической фирмы ООО «Геотур Сервис», виза нужна для путешествия по странам шенгенского соглашения. Это Испания, Греция, Болгария, Англия, Франция, Германия, Польша, Чехия, Италия и другие. По состоянию на январь 2013 года соглашение подписано 30 европейскими государствами и фактически действует с отменой пограничного контроля внутри зоны в 26 государствах.

Виза потребуется для посещения Индии и Китая. В Большинстве стран Азии действует безвизовый режим. Путешествовать без проблем с оформлением документов можно по республикам бывшего СССР: Абхазия, Армения, Азербайджан (90 дней), Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (90 дней), Таджикистан, Узбекистан, Украина. Упрощенная система действует и на Кипре.

Без визы можно отдохнуть во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии. В Европе всего несколько стран, где виза не нужна. Это Турция, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Хорватия, Черногория. В Египте прямо на границе за несколько долларов вклеивают в загранпаспорт визу-марку.

Визы оформляют через визовые агентства, которые находятся в Новосибирске. При покупке тура за границу в туристическом агентстве оно займется оформлением визы.

Какую страну планируете посетить летом?

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