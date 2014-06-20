В Крещение была купель в Куйбышеве

Вчера, 19 января, жители Куйбышева отмечали праздник Крещения Господня. Желающие смогли окунуться в крещенскую воду. Напомним, средства массовой информации города сообщили читателям, что проруби для купания в Куйбышеве не будет. Эти сведения предоставила администрация города.

И все же купель, оборудованная по всем правилам и требованиям, в Куйбышеве была. Организовал ее храм Рождества Иоанна Предтечи, инициатором выступил епископ Каинский и Барабинский Феодосий.

Отец Вадим,

настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи:

Три года подряд в Куйбышеве не организовывается купель. В администрации города называют разные причины, по которым оборудовать ее невозможно: тонкий лед, вода сочится изо льда и т. д. В этом году перед Крещением Владыка послал в администрацию города письмо с просьбой уточнить вопрос о строительстве купели. Ответ ждали до последнего дня, но его так и не было. Поэтому в последний день перед Крещением Владыка взял на себя ответственность и дал распоряжение оборудовать купель. Мы написали письма в спасательную и медицинскую службы города с просьбой о помощи. Все откликнулись, организовали дежурство.

Купель, или Иордань, была оборудована на том же месте, где и три года назад – на реке в районе улицы Агафонова. Развернули две палатки, установили мостки и поручни. У купели постоянно дежурили работники спасательной службы и скорой помощи.

Михаил,

житель Куйбышева:

Спасибо нашей церкви за такой подарок. Я купаюсь каждый год. Даже если нет официальной купели, находим место для большой проруби, зовем батюшку для освещения и купаемся. Конечно, в такой купели окунаться опасно, но что делать, если город не хочет организовывать ее по всем правилам?

Вы успели окунуться в купели 19 января?

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