В Минстрой и прокуратуру обратились переселенцы в Барабинске

В областную прокуратуру и Минстрой РФ обратились переселенцы из Барабинска. Будущие новоселы хотят, чтобы на Октябрьской, 65 эксперты провели проверку и дали оценку расходования денежных средств.

Барабинцы написали обращения в прокуратуру Новосибирской области, а также общественный совет Министерства строительства. Ответов пока не получили.

Напомним, что жители на Ленина, 101 написали собственный акт о неприемке дома на Октябрьской. После осмотра объекта приемочной комиссией переселенцы были шокированы недоделками, оставленными строителями.

В акте барабинцы изложили все свои замечания по состоянию новостройки. Документ оставили в городской администрации.

Людям пообещали, что в мае приемочная комиссия вновь посмотрит новый дом. А еще на следующей неделе в Барабинск приедет руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Аверьяскин. Он посетит в том числе и дом на Октябрьской.

Как вы думаете, какой ответ придет переселенцам на их обращения?

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