В Молодежный парламент приглашают куйбышевцев

Выборы в Молодежный парламент Новосибирской области в Куйбышевском районе состоятся 13 февраля 2017 года. В голосовании примут участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет включительно.

Татьяна Дирибасова,

председатель территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района:

Выборы в Молодежный парламент проводятся один раз в два года. Первые состоялись в 2015 году. В связи

с тем, что Марина Терре, которую избирали всеобщим голосованием, по семейным обстоятельствам сложила свои полномочия, в 2016 году прошли дополнительные выборы члена Молодежного парламента. Победителем стала Анджелика Вяткина.

В настоящее время идет активная подготовка к основным очередным выборам в молодежный парламент. Выдвижение кандидатов состоится с 16 января по 3 февраля. Кандидат, изъявивший желание бороться за право быть избранным, должен пройти необходимую процедуру регистрации и провести агитационные мероприятия.

Подать документы и зарегистрироваться в качестве кандидата в члены Молодежного парламента Новосибирской области можно в Молодежной избирательной комиссии Куйбышевского района по адресу: улица Краскома, 37, кабинет 15. Телефон для справок: 51-356, 50-954.

Молодежный парламент – главный представительный орган молодежи Новосибирской области, созданный для обеспечения участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики, формирования правовой и политической культуры молодежи, содействия социальной активности молодежи. Молодежный парламент Новосибирской области состоит из 44 представителей от каждого муниципального сельского района и от каждого района города Новосибирска.