В Покровке раздают пульты в Барабинске

«В Покровке раздают пульты», — такой новостью поделилась жительница Барабинска Нина Антоненко. Женщина рассказала, что уже два месяца, вероятно, энергетики вручают приборы.

Люди примерно представляют, для чего они нужны. Но спрашивают: «А можно не брать?», «А за это платить нужно?».

В местном филиале ЗЭС ОАО «РЭС» подтвердили, что приборы действительно раздают. Это не пульты, а выносные дисплеи. С помощью них будут передаваться показания с приборов учета, которые установлены на электроопорах.

Фактически, приборы, расположенные в квартирах, не понадобятся там, где установлены новые. Интернет-источники пишут о том, что новые счетчики электроэнергии ставят вне территории, принадлежащей потребителю — на опорах электропередач. Такое их размещение снижает объем хищений электроэнергии в среднем до 80%.

Дисплей принять от сотрудника филиала необходимо. Кстати, сотрудника можно отличить по спецодежде, а также служебному автомобилю. Платить за прибор не нужно. Его предоставляют хозяину дома безвоздмездно.

В Барабинске новых приборов учета, на электроопорах, уже установлено около 2 000. В будущем планируется перевести всех абонентов на новые счетчики. Платить будем по-старому, но показания начнем получать по новым приборам.

Вам уже приносили выносной дисплей?

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