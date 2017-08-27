В помиловании отказали

На заседании комиссии в Заксобрании по вопросам помилования рассмотрели 7 материалов с ходатайствами о помиловании от осужденных, отбывающих срок на территории Новосибирской области.

Рассматривали преступления, квалифицируемые как «тяжкие» и «особо тяжкие». Из них: 4 дела связанны с незаконным оборотом наркотических веществ, 1 – «разбойное нападение», 1 – «убийство», 1 – «тяжкий вред здоровью».

В комиссии, под председательством первого вице-спикера регионального парламента Андрея Панфёрова, отметили, что все подавшие прошения о помиловании, а это пятеро мужчин и две женщины, – молодого возраста.

После внимательного изучения предоставленных документов, характеризующих данных претендентов на помилование принято решение отклонить ходатайства о помиловании в отношении всех заявленных осужденных.