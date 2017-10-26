В правовой игре поучаствовали куйбышевские студенты

Ольга ИнишевскаяПоколение next Метки: , , , ,

Правовую интеллектуальную игру «Мои права и обязанности» для куйбышевских студентов провели специалисты Молодежного центра Куйбышевского района и сотрудники полиции.

Это делалось для правового информирования и просвещения юношей и девушек, направленного на формирование правовой культуры, повышение юридической осведомленности.

Соревновались в знаниях различных отраслей права 5 команд образовательных учреждений:

  • медицинского колледжа,
  • педагогического колледжа
  • политехнического колледжа,
  • сельскохозяйственного техникума,
  • педагогического университета.

Участники — более 40 первокурсников. Они отвечали на вопросы, касающиеся уголовного, административного, гражданского, семейного права, основ Конституции Российской Федерации, теории государства и права, а также решали задачи.

Победителей определило жюри, в состав которого вошли представители молодежного центра.

  1. В упорной борьбе победу одержали студенты Куйбышевского филиала НГПУ,
  2. второе место по праву досталось медицинскому колледжу,
  3. третье – студентам политехнического колледжа.

Призеры отмечены грамотами руководства отдела полиции, молодежного центра и ценными подарками.

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