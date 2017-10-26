В правовой игре поучаствовали куйбышевские студенты

Правовую интеллектуальную игру «Мои права и обязанности» для куйбышевских студентов провели специалисты Молодежного центра Куйбышевского района и сотрудники полиции.
Это делалось для правового информирования и просвещения юношей и девушек, направленного на формирование правовой культуры, повышение юридической осведомленности.
Соревновались в знаниях различных отраслей права 5 команд образовательных учреждений:
- медицинского колледжа,
- педагогического колледжа
- политехнического колледжа,
- сельскохозяйственного техникума,
- педагогического университета.
Участники — более 40 первокурсников. Они отвечали на вопросы, касающиеся уголовного, административного, гражданского, семейного права, основ Конституции Российской Федерации, теории государства и права, а также решали задачи.
Победителей определило жюри, в состав которого вошли представители молодежного центра.
- В упорной борьбе победу одержали студенты Куйбышевского филиала НГПУ,
- второе место по праву досталось медицинскому колледжу,
- третье – студентам политехнического колледжа.
Призеры отмечены грамотами руководства отдела полиции, молодежного центра и ценными подарками.