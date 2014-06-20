В собственности все угодья в Барабинском районе

Нет общедоступных охотничьих угодий в Барабинском районе. В долгосрочную аренду продавать нечего, как, например, у соседей — в Куйбышевском районе. Вся территория поделена на две неравные части. Одна — большая — принадлежит ОАО «Природа Барабы». Вторая — меньшая — барабинскому районному обществу охотников и рыболовов охотничьему хозяйству «Бехтеньское».

Евгений Полухов, инспектор отдела охраны и госнадзора, рассказывает, что в 2006 году районная администрация взяла большую часть земли себе в аренду. В итоге она стала владеть почти 400 тысячами гектаров. Эта территория принадлежит ОАО «Природа Барабы» охотничьему хозяйству «Барабинское».

Остальная часть — около 40 тысячи гектаров — охотхозяйству «Бехтеньское». На сегодняшний день в Барабинском районе нет общедоступных охотничьих угодий.

Евгений Полухов:

инспектор отдела охраны и госнадзора по Барабинскому району:

Людям от этого хуже не стало. Они по-прежнему пользуются ресурсами, покупают разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Об этом говорят цифры. К примеру, в 2016 году выдано разрешений на косулю почти в два раза больше, чем в 2015-м. Соблюдается обязательное условие аренды — ведение охотничьего хозяйства, как основного вида деятельности. По-другому нельзя. Это вовсе не значит, что там поставили шлагбаум и запретили ходить. Никто не запрещает собирать травы, ягоды и грибы, отдыхать на этих землях. По моим наблюдениям, когда частник владеет участком, порядка больше.

Получается, что лучше, когда у земли есть хозяин. Так считает и один из барабинских охотников. Это сразу видно, когда приходишь в лес. Это заметно. Частник занимается воспроизводством диких животных, следит за порядком на территории. Если у земли хозяин грамотный, то в этом видят только плюсы. Хуже, когда территория ничья, без присмотра. Что на ней происходит, никто не контролирует – кто туда приезжает, когда, сколько стреляет. С другой стороны, неизвестно, какой человек приобретет землю.

Александр Бессонов,

директор ОАО «Природа Барабы»:

В долгосрочной аренде с 2006 года – на 25 лет — у нас 378 тысяч гектаров земли в районе. Когда один охотопользователь – это удобно. Можно взять одно разрешение и охотиться по всему району. Территория доступная. Если, конечно, человек пришел не с ружьем. С ружьем можно приходить, имея разрешение, и только в периоды охоты. В обязанностях у охотообщества – охрана, воспроизводство диких животных – копытных, пушного зверя, водоплавающей дичи, боровой — и оказание услуг населению. Когда у территории есть один собственник – это плюс. На земле ведется охрана, контроль. Частник обычно заинтересован в том, чтобы сохранить ресурс, приумножить его, а не только использовать.

В аренде 378 тысяч гектаров земли в Барабинском районе еще будут находиться до 2032 года. Дальше аренду можно продлевать. Пока на этой территории нет таких услуг для охотников, как жилье. В будущем, поделился директор охотничьего хозяйства, планируется создание охотничьей базы.

Вы тоже видите плюсы в частной собственности?

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