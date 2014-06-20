В Водоотведение вмешался прокурор в Барабинске

Вновь пришлось вмешаться прокурору в ситуацию невыплаты зарплаты работникам МУП «Водоотведение» Барабинска. Предприятие не выплатило своевременно за декабрь 2016 года 32 работникам более 200 тысяч рублей.

Это установила в ходе проверки барабинская межрайонная прокуратура. Соблюдение трудовых прав граждан проверяли после сообщения местных СМИ.

Прокурор направил в суд 16 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате труда. Внесено руководителю предприятия представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда.

По инициативе прокурора директор предприятия оштрафован на сумму 10 тысяч рублей. По факту непредоставления в орган статистики информации о задолженности по оплате труда в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Статья 13.19 КоАП РФ. Дело на рассмотрении.

По результатам принятых прокурором мер вскрытая задолженность перед работниками оп зарплате погашена в полном объеме.

Кстати, в 2015 году в Барабинск приезжали на съемки корреспонденты Вести-Новосибирск. Они снимали целый сюжет о проблеме задержки зарплаты в Водоотведении. Позже статью об этом написали и коллеги на сайте БезФормата.ru.

После прокурорского реагирования начнут выплачивать зарплату вовремя или нет?

Еще по теме:

Ждут два месяца зарплату машинисты Водоотведения