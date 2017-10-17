В Волгоградской области нашли останки куйбышевского бойца

В отдел архивной службы администрации Куйбышевского района поступило обращение от Ульяновской молодежной общественной организации «Военно-патриотический центр «Набат» с просьбой установить родственников сержанта Александра Яковлевича Савченко, останки которого найдены в сентябре 2017 года поисковиками в Волгоградской области.

Личность погибшего в годы Великой Отечественной войны сержанта Александра Савченко была установлена по смертному медальону. Александр Яковлевич Савченко был призван Куйбышевским РВК 3 декабря 1943 года. В марте 1944 года пропал без вести.

Установлено, что Александр Яковлевич Савченко уроженец деревни Анган Куйбышевского района. Специалисты отдела архивной службы в похозяйственной книге деревни 1955-1957 годов нашли сведения о родителях солдата Савченко: отец Яков Лаврентьевич, мать Федосья Климентевна. Иных родственников не указано.

Жанна Воробьева, начальник отдела архивной службы:

Нам удалось установить, что ранее руководителем архивной службы работала Галина Потапенко. Её девичья фамилия Савченко. Выяснилось, что именно она является единственной в Куйбышеве близкой родственницей – племянницей — бойца Александра Савченко, останки которого обнаружил поисковый отряд «Красноармеец» в Суровикинском районе Волгоградской области. Оказалось, что семья 73 года ничего не знала о судьбе пропавшего без вести солдата.

Останки сержанта Савченко Александра Яковлевича захоронены на военно-мемориальном кладбище Россошки в 60-ти километрах от Волгограда. В ноябре Галина Васильевна Потапенко (Савченко) вместе с сыном побывает на месте гибели и месте захоронения своего родного дяди.