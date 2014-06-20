В хоккей сыграют в Куйбышеве и Барабинске

Барабинцев и куйбышевцев приглашают в конце января поддержать местных хоккеистов, а также посетить игры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам.

Барабинск

Стадион «Локомотив»

Первенство города по хоккею с шайбой

24 января в 19.00 — Ветераны — Юность.

26 января в 19.00 — Локомотив — Ветераны.

Спорткомплекс «Локомотив»

28 января в 11.00 — междугородный турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный памяти Б. Н. Крылова.

Улица Коммунистическая, 12а

29 января в 10.00 — «Клуб любителей шахмат».

Куйбышев

Хоккейная коробка в квартале 8

21-22 января — междугородный турнир по хоккею.

МБУС СОЦ: волейбольный зал, баскетбольный зал

20-21 января — первенство Новосибирской области по волейболу.

22 января — «Сельская лига» по баскетболу.

Коченево

20-22 января — зимние сельские спортивные игры по мини-футболу.

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