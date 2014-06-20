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В хоккей сыграют в Куйбышеве и Барабинске
Барабинцев и куйбышевцев приглашают в конце января поддержать местных хоккеистов, а также посетить игры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, шахматам.
Барабинск
- Стадион «Локомотив»
Первенство города по хоккею с шайбой
24 января в 19.00 — Ветераны — Юность.
26 января в 19.00 — Локомотив — Ветераны.
- Спорткомплекс «Локомотив»
28 января в 11.00 — междугородный турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный памяти Б. Н. Крылова.
- Улица Коммунистическая, 12а
29 января в 10.00 — «Клуб любителей шахмат».
Куйбышев
- Хоккейная коробка в квартале 8
21-22 января — междугородный турнир по хоккею.
- МБУС СОЦ: волейбольный зал, баскетбольный зал
20-21 января — первенство Новосибирской области по волейболу.
22 января — «Сельская лига» по баскетболу.
Коченево
20-22 января — зимние сельские спортивные игры по мини-футболу.
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