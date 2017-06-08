Вдруг осознала, что я у себя одна

Уклад моей жизни повторяет многие моменты из прошлой жизни моих бабушки и мамы. Плыла по течению, практически не меняя своего русла… Но, когда на горизонте замаячила финишная черта, захотелось, вопреки устоявшимся понятиям и традициям, поменять направление.

Беззаботное и безмятежное время для меня закончилось, когда в 26 лет вышла замуж и попала из нежных, ласковых, заботливых рук родителей в крепкие «ежовые рукавицы». Вместо «медовых» отношений – невнятные требования, критика и необоснованные претензии.

Сразу родился сын. Тяжело болела и через два года ушла из жизни мама. Взяла на себя заботу по уходу за престарелым отцом. С головой погрузилась в семью и работу. Трех мужчин надо было окружать заботой, вниманием, «поить-кормить». Во времена советского дефицита нужно было ещё изловчиться, чтобы найти то, чем накормить. Тогда практически невозможно было что-то купить – только «достать».

Даже трудно подсчитать, сколько драгоценного времени потеряно в бесконечных очередях! А ещё надо было посвящать своё время ученикам и вдохновлять их на получение знаний — учительскую стезю легкой не назовешь.

Когда умер 90-летний отец, как эстафетная палочка, подоспела свекровь с глубокой деменцией. Потом родилась внучка. Погрузилась в неё с головой, сердцем и душой.

Однажды очнулась от бытовой круговерти и испытала шок — я уже пенсионерка и основательно вошла в роль бабушки-старушки. Постарела, пополнела, оболячилась… К 60-ти годам стало понятно, что многое ушло безвозвратно…

Совсем недавно прочитанная книга известной писательницы Виктории Токаревой, открыла мне новый взгляд на свой возраст и его преимущества. «После 60-ти многое заканчивается в жизни женщины, но и начинается что-то новое. Это новое – чувство внутренней СВОБОДЫ! Важно это чувство суметь в себе открыть».

Подумалось: ведь действительно наступило чудесное время! Долг перед родителями выполнила, сын давно стал самостоятельным, внучка подросла. Время стёрло «ежовые рукавицы» мужа и сгладило острые углы… Можно позволить себе прожить оставшиеся годы с удовольствием для себя.

Откуда–то, из глубины души, взбрыкнуло незнакомое желание быть Просто Женщиной. Ни кухаркой, ни прачкой, ни нянькой, ни уборщицей, а Женщиной. Свободной от суетных обязательств.

Вдруг осознала, что ведь я у себя одна! («Словно в году весна…»). Захотелось на седьмом десятке похудеть, поменять гардероб на три размера меньше. Побаловать себя, «любимую», мелкими радостями.

Недавно на глаза попалось оптимистическое выражение: «Жить надо так, чтобы в любом возрасте хотелось петь»! Впервые подумала о том, что раньше никогда даже в голову не приходило: как же здорово, когда в любом возрасте хочется Петь! А также Вань, Серёж и Вов! Вот только жаль, что нет лечения от угасания влечения…

Зато есть замечательные книги, изумительная музыка, неповторимая природа, увлекательные поездки, удивительное общение с подругами и… велосипедные прогулки! Возможность жить своими интересами, приоритетами собственного внутреннего мира – это и есть свобода, которой мне всегда недоставало! Благодаря ей, жизнь приобретает особый смысл – становится разнообразной, глубокой, насыщенной и неповторимой.