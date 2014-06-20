Вернули два рейса в Барабинск

Добавились два вечерних рейса по маршруту №561 «Куйбышев — Барабинск». Теперь есть маршрутка из Куйбышева в 21.00 и 22.00, из Барабинска — в 21.30 и 22.30. Вернули рейсы приказом Минтранса НСО.

Напомним, с 5 декабря после 20.00 уехать на общественном транспорте из Куйбышева в Барабинск было невозможно. Рейсов по этому маршруту не было ни у одного перевозчика. Четыре последних рейса отменили по причине убыточности. Два из них вернули.

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