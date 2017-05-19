Вернулись из Москвы с наградами

Одну золотую и три серебряных медали привезли куйбышевские спортсмены с престижных соревнований мирового уровня. 6 и 7 мая в Москве прошел Кубок мира по панкратиону. Участие в соревнованиях приняли команды из России, Греции, Литвы, Латвии, Румынии, Италии, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран.

В состав российской сборной были включены спортсмены Куйбышевского района — Дмитрий Ивантеев, Дмитрий Максимов, Глеб Семенов и Матвей Ильин. Напомним, Дмитрий Ивантеев — мастер спорта международного класса по панкратиону ММА, чемпион Европы и мира по панкратиону. Дмитрий Максимов, Глеб Семенов и Матвей Ильин — перспективные молодые спортсмены. Все ребята являются воспитанниками спортивно-патриотического клуба «Сибирский тигр».

Под руководством тренера Александра Полещука Матвей Ильин обошел соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала. В весовой категории свыше 80 кг Матвей завоевал золотую медаль Кубка мира по панкратиону. Дмитрий Ивантеев, Дмитрий Максимов и Глеб Семенов остановились в шаге от победы и стали обладателями серебряных медалей в своих весовых категориях. Дмитрий Максимов, Глеб Семенов и Матвей Ильин выполнили норматив мастера спорта по панкратиону.

В октябре спортсмены примут участие в фестивале единоборств, который пройдет в Белоруссии, а в ноябре отправятся на чемпионат мира по панкратиону в Грецию.