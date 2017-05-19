Вернулись из Москвы с наградами

Одну золотую и три серебряных медали привезли куйбышевские спортсмены с престижных соревнований мирового уровня. 6 и 7 мая в Москве прошел Кубок мира по панкратиону. Участие в соревнованиях приняли команды из России, Греции, Литвы, Латвии, Румынии, Италии, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран.
В состав российской сборной были включены спортсмены Куйбышевского района — Дмитрий Ивантеев, Дмитрий Максимов, Глеб Семенов и Матвей Ильин. Напомним, Дмитрий Ивантеев — мастер спорта международного класса по панкратиону ММА, чемпион Европы и мира по панкратиону. Дмитрий Максимов, Глеб Семенов и Матвей Ильин — перспективные молодые спортсмены. Все ребята являются воспитанниками спортивно-патриотического клуба «Сибирский тигр».
Под руководством тренера Александра Полещука Матвей Ильин обошел соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала. В весовой категории свыше 80 кг Матвей завоевал золотую медаль Кубка мира по панкратиону. Дмитрий Ивантеев, Дмитрий Максимов и Глеб Семенов остановились в шаге от победы и стали обладателями серебряных медалей в своих весовых категориях. Дмитрий Максимов, Глеб Семенов и Матвей Ильин выполнили норматив мастера спорта по панкратиону.
В октябре спортсмены примут участие в фестивале единоборств, который пройдет в Белоруссии, а в ноябре отправятся на чемпионат мира по панкратиону в Грецию.
One Comment
кубок мира в каком план календаре если вмоскве, то в план календаре мин-спорта, то тогда подскажите номер,а кто проводил? Панкратион аккредитованный входит в состав спортивной борьбы России, если не они то это неофициальные соревнования.а выставок протоколы хода поединков, интересно посмотреть. Ну а вождём пацаны молодцы.