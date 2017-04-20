Весенняя капель в классе домры Барабинска

За окном слышна весенняя капель, упорные ручьи находят себе дорогу в талом снегу, а в детской музыкальной школе Барабинска в классе домры и гитары прошел конкурс «Весенняя капель». Преподаватель Леуто Нина Николаевна и концертмейстер Ощепкова Татьяна Станиславовна подготовили учащихся к выступлению в традиционном конкурсе класса.

В этом году соревновались все, без исключения, ребята, исполняя одно музыкальное произведение. Такая форма работы побуждает к здоровому соперничеству, удерживает интерес учеников к занятию музыкой, воспитывает художественный вкус, позволяет услышать репертуар всего класса в целом.

Жюри, состоящее из завуча школы Борзенко Т. А. и заведующей отделением народных инструментов Шелепановой Н. В., отметило и наградило конкурсантов дипломами 1-5 степени. От своих преподавателей ребята получили сладкие призы.

На концерте присутствовали родители учащихся. Весеннее настроение радости и обновления природы передалось всем участникам конкурса.

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