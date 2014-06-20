Ветераны из Куйбышева — призеры в спорте

Призовые места в четырех видах спорта заняли пенсионеры Куйбышевского района. VI зимняя спартакиада пенсионеров Новосибирской области, посвящённая 80-летию образования НСО, прошла 10 марта в р. п. Усть-Тарка. В мероприятии приняли участие 26 человек от Куйбышевского района.

1 место заняли куйбышевские спортсмены в дартсе, лыжных гонках

2 место — в волейболе, стрельбе

4 место — в шашках

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