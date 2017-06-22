Ветераны побывали на куйбышевском митинге памяти павших

Митинг памяти, посвященный 76 годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялся сегодня в сквере Воинской славы.

Ветераны войны, труженики тыла, представители православной церкви, общественных организаций и власти принесли цветы к мемориалу воинам-землякам, сражавшимся за Родину.

Олег Караваев, глава Куйбышевского района: День 22 июня навсегда останется в памяти как скорбная дата. Благодарю наших дорогих ветеранов, тружеников тыла, детей войны за мужество и стойкость. Наша задача сделать все возможное, чтобы никогда больше не повторились события самой страшной войны. Вечная память павшим, здоровья и долголетия живым свидетелям войны.

Героев, погибших в годы войны, ветеранов, ушедших из жизни в мирные годы, почтили минутой молчания. Цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Воинской славы принесли школьники и воспитанники детских садов, трудовые коллективы предприятий и организаций Куйбышевского района.

С первых же дней войны на защиту суверенитета Родины встали и жители Куйбышевского района. По последним данным, в 1941-1945 годах на фронт ушло свыше 12 тысяч куйбышевцев. Половина наших земляков положили свои жизни, чтобы дети, внуки и правнуки жили в свободном и независимом государстве.

Сегодня в Куйбышевском районе проживает 24 участника Великой Отечественной войны, 2 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 1 житель блокадного Ленинграда, около 800 тружеников тыла и чуть более тысячи детей войны.