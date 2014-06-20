Викторину проводит заказник в Барабинске

Ежегодно 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. В 1971 г. в этот день в иранском городе Рамсар на побережье Каспийского моря была подписана Конвенция по водно-болотным угодьям. С этого момента государства, подписавшие Рамсарскую конвенцию, определяют на своей территории наиболее подходящие участки для включения их в Список международного значения и обязуются способствовать охране водно-болотных угодий и водоплавающих птиц, а также обеспечивать надлежащий надзор за ними.

В настоящее время количество участников Рамсарской конвенции составляет более 160 государств по всему миру. Стоит отметить, что эта Конвенция стала первым глобальным документом, полностью посвященным одному типу экосистем. В соответствии со ст. 1 Рамсарской конвенции под водно-болотными угодьями (ВБУ), или ветландами (от англ. wetland — влажное, мокрое место), понимают районы мелководий, болот, торфяников, водоёмов природных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или солёных, также включая морские акватории, глубина которых не превышает шести метров во время отливов.

В России на современном этапе насчитывают 35 ветландов, в их числе и «Чановская озерная система», включающая в себя Щучьи озера, Большой и Малый Илган, часть акватории озера Чаны и многие другие озёра, расположенные на территории государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский». Площадь водно-болотных угодий заказника составляет около 20% от общей площади всей его территории. Поэтому одной из важнейших задач этой ООПТ является сохранение водно-болотных угодий как мест массового гнездования и отдыха редких видов пернатых, а также охрана магистральных пролетных путей водоплавающих и околоводных птиц.

В период весенней и осенней миграции на оз. Чаны и других озерах учеными-орнитологами фиксируется до 300 видов птиц, многие из которых внесены в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области. Среди них: шилоклювка, черноголовый хохотун, кречетка, красноносый нырок, малый лебедь, орлан-белохвост и т. д. В весенний период на озерах Кирзинского заказника наблюдаются скопления в течение нескольких недель около 3 тысяч гусеобразных и практически всех видов утиных.

Не боясь вмешательства человека, они имеют возможность спокойно отдохнуть и набраться сил для дальнейшего перелета. Кроме водоемов этой территории, стоит высокого оценить и роль кормовых полей заказника, на которых мигрирующие птицы имеют возможность в необходимом количестве находить корм для восполнения запаса энергии для предстоящего пути. Таким образом, водно-болотные угодья служат для сохранения природного равновесия не только отдельной территории, но и всей планеты в целом.

Вместе с этим, в преддверии данной экологической даты, мы предлагаем вашему вниманию викторину, которая продлится до 10.02.2017 года. Предлагаем вам ознакомится с вопросами викторины https://yadi.sk/i/1iCcgFe83AyGpE.

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