Висит в воздухе новостройка в квартале Г Барабинска

Новостройка для переселенцев из ветхого жилья в квартале «Г» Барабинска повисла в воздухе. Напомним, после новосибирских строителей из ЗАО «Рускит» достраивала объект куйбышевская организация под руководством Сергея Тюнина. Но брать на себя обязательства по окончательной сдаче новостройки, ее гарантийному обслуживанию подрядчик не намерен.

Дом №29 Сергей Вениаминович назвал «аварийным». По его словам, «Сибстроймонтаж-Проект» не может взять на себя такой объект, это большой риск. Более того, организация настаивает, чтобы дом вернули новосибирцам – ЗАО «Рускит».

Разрешением спора занимается арбитражный суд области. Согласно картотеки дел на сайте суда, в январе истцом выступал куйбышевец, а ответчиком – новосибирец. В феврале – наоборот.

«Сибстроймонтаж-Проект» требовал договор купли-продажи расторгнуть, так как «Рускит» в 2015 году передал ему некачественный товар — бракованный дом. «Рускит» подает встречный иск, требуя вернуть долг, который образовался при заключении договора с «Сибстроймонтаж-Проектом» в 2015 году. А это почти 11,5 миллиона рублей.

Разбирательства, кто кому что должен, продолжатся. Когда снесут 1 и 2 секции аварийного дома, утеплят стену на северной стороне и, тем более, когда заселят людей – не знает и сам заказчик, городская администрация. На запрос газеты в феврале чиновники не ответили ни на один из этих вопросов. Хотя сообщили, что людей заселят после устранения застройщиком замечаний и сдачи дома в эксплуатацию.

Как вы думаете, что все-таки произойдет с новостройкой в квартале «Г»?

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