Победили в Своей игре в Куйбышеве

Куйбышевские ребята, для которых интеллектуальные игры не просто хобби, а серьезное увлечение, собрались в Молодежном центре. Здесь они соревновались в «Своей игре». Первый игровой день собрал самую эрудированную молодежь среди студентов, второй — среди старшеклассников.

Такое интеллектуальное состязание является традиционным и проводится среди участников, отобранных по результатам предыдущих игр. Особенность «Своей игры», подобной телевизионной, в том, что игрокам предстояло блеснуть не только эрудицией, но и молниеносной реакцией на обдумывание вопроса.

По результатам напряженных поединков среди студенческой молодежи одержал победу студент сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» Владимир Флек. В интеллектуальном состязании среди школьников 8-11 классов победительницей стала Элеонора Щеглова из МБОУ СОШ №9.

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