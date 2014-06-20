Победили в Своей игре в Куйбышеве
Янв19

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Победили в Своей игре в Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 19 января 2017 в 18:44
Рубрика: Поколение next | Просмотров: 44 | Комментариев нет

Куйбышевские ребята, для которых интеллектуальные игры не просто хобби, а серьезное увлечение, собрались в Молодежном центре. Здесь они соревновались в «Своей игре». Первый игровой день собрал самую эрудированную молодежь среди студентов, второй — среди старшеклассников.

Такое интеллектуальное состязание является традиционным и проводится среди участников, отобранных по результатам предыдущих игр. Особенность «Своей игры», подобной телевизионной, в том, что игрокам предстояло блеснуть не только эрудицией, но и молниеносной реакцией на обдумывание вопроса.

По результатам напряженных поединков среди студенческой молодежи одержал победу студент сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» Владимир Флек. В интеллектуальном состязании среди школьников 8-11 классов победительницей стала Элеонора Щеглова  из МБОУ СОШ №9.

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