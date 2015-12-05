Владимир Лаптев из Куйбышева будет сенатором

Депутат Владимир Лаптев станет кандидатом в сенаторы от Заксобрания Новосибирской области. Кандидатура уже согласована со всеми фракциями регионального парламента, заявил глава местных единороссов, Валерий Ильенко.

Лаптева поддержал политсовет регионального отделения «Единой России». «За» проголосовали 41 из 42 членов совета. Решение направлено на одобрение в генеральный президиум «ЕР», сообщили Тайге.инфо в пресс-службе партии 4 декабря.

По словам секретаря реготделения «ЕР», Валерия Ильенко, есть согласование со всеми фракциями Заксобрания. «Конечно, окончательное решение депутаты примут на сессии Заксобрания», — подчеркнул секретарь. Ближайшая сессия областного парламента пройдет 10 декабря.

Владимир Лаптев родился в 1962 году. Окончил Новосибирский юридический институт (филиал Томского государственного университета). Награжден медалью «За безупречную службу» МВД. Трижды избирался в областной парламент, член фракции «ЕР». Сейчас возглавляет комитет по госполитике и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами.

В шестой созыв Заксобрания Лаптев избран по округу №3, объединяющему Куйбышевский и Северный районы области. Опередил представителя КПРФ Ашота Рафаеляна более чем на 20% голосов. Последний прошел в парламент по партийному списку. У единороссов по списку здесь избрался бывший глава комитета по госполитике, пост которого отошел Лаптеву, Юрий Шпаков.

Лаптев, по данным декларации за 2013 год, заработал 1,16 млн рублей. В наличии два жилых дома общей площадью 176 кв. м, а также автомобиль «Toyota Camry». У ребенка Владимира в собственности жилой дом площадью 1,16 тыс. кв. м, два земельных участка в 0,5 га и квартира на 95 кв. м. Сведений о доходах за 2014 год парламентарий до сих пор не предоставил.

Ранее спикер заксобрания, Андрей Шимкив, называл других претендентов на пост сенатора — советника председателя СО РАН Василия Волковского и руководителя регионального представительства «Ростеха» Юрия Зозулю.

Источник

Вы гордитесь земляком, который делает политическую карьеру?