Владислав Моторин: Любите выбранное дело!

Владислав Моторин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики, информатики и методики преподавания куйбышевского филиала НГПУ, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук — наш собеседник в связи с празднованием Дня компьютерщика. Ну и, конечно, еще и в связи с Днем защитника Отечества, ведь он служил на Тихоокеанском Военно-морском флоте.

— Что необходимо, чтобы стать успешным программистом?

— Ответ не блещет оригинальностью: как и в любом другом деле, чтобы быть по-настоящему успешным, следует приложить изрядную долю труда, настойчивости, целеустремлённости. Но главное – это любовь к выбранному делу. Она решает всё!

— Первая заповедь программиста?

— Заповедь – это религиозное понятие, дюже серьёзное, а программисты любят пошутить, поэтому и заповеди у них с юморком, например: «Не укради программы чужой! Да и зачем тебе чужие баги, если ты от своих-то не знаешь, как избавиться?».

— Какие личностные качества помогают в работе?

— Жить в России – непростое дело. Это там, «в Америках, и Европах», люди живут для того, чтобы работать, а у нас большинство людей работают для того, чтобы жить. Так вот, главное качество нашего человека – это терпение. Невероятное, феноменальное, иррациональное, не поддающееся психоанализу терпение. А самое главное, русское терпение, оно, к счастью, имеет предел, после которого начинается невероятный поворот событий. Так называемый русский медведь, который до поры до времени спит в берлоге – это про нас.

— Расскажите о результатах своей работы.

— У меня высокая результативность. Только в декабре 2016 года две команды под моим руководством участвовали сразу в двух олимпиадах всероссийского масштаба и заняли первые места: в Сибирском туре XIII всероссийской олимпиады по информатике (ТГПУ, Томск) и в IX всероссийской олимпиаде студентов педагогических вузов «Информационные технологии в образовании» (УГПУ, Екатеринбург).

— В чем плюсы профессии программиста?

— Первый и самый очевидный – это достаточно высокий уровень заработной платы. Второй плюс заключается в том, что программирование – это работа интеллектуальная. Третий плюс – перманентная перспективность всего того, что связано с программированием. Современный мир устроен так, что постоянно появляются различные новинки микроэлектроники, а без программного обеспечения всё это не более, чем бесполезный хлам.

— Можно ли, получив образование в нашем вузе, стать программистом?

— Программистов сейчас много развелось, а вот хороших – мало. Всяк мнит себя назвать модным словом «программист», а при этом не может написать программу среднего уровня, не говоря уже про сложные проекты, где всегда работает команда. Но с гордостью могу назвать даровитых программистов, которые учились у меня: Ануфриев О., Платов С., Барбышев А., Чифин В., Чирков С., Кучин В. и другие – это всё наши выпускники.

— С какими проблемами сталкиваетесь?

— Основные мои проблемы связаны, как ни странно, с моей работой. Ни для кого не секрет, где сейчас находится система образования. Я бы выразился крепко, но скажу по-научному: в глубокой деградации. Если кто-то считает по-другому, значит, не работает в системе образования. Расписывать подробно не буду, поскольку акцентироваться на негативных моментах – не мой стиль.

— Как отдыхаете?

— Вот здесь всё нетипично для компьютерщика. Существует расхожее мнение, что программисты пьют пиво и отдыхают опять за компьютером. Для меня же отдых – это прежде всего природа, а вот города я не люблю, особенно большие, но и деревню мне тоже не предлагайте. Мне нравится дикая природа, там, где нет этой самой «цивилизации». Можно сказать, что я опытный турист – однажды решил посчитать, сколько у меня дома рюкзаков. Имею страсть к этому «инструменту» туриста. Не поверите, но у меня их 8 штук, начиная от маленьких и заканчивая 90-литровым монстром Tatonka Bison 90 Black, в который я сам могу целиком влезть!!!

— Любимая порода собак?

— Я вообще-то не любитель собак, но мне нравится порода Хаски – и внешне, и по описанию характера. Главная их особенность – они практически не лают, а я вот как раз не люблю собачий лай – он разрушает гармонию окружающего пространства. По-сути, лай – это сигнал тревоги. А кому нравится сигнал тревоги?

— Расскажите о своей службе.

— Служил на Камчатке, её природа – это что-то невероятное! Тихий океан — он бескрайний! Ключевская сопка дымится и намекет на то, что она — дремлющий вулкан! А горячие термальные источники – это вообще отдельная песня!

Особенно мне нравилось, когда на разводе я получал приказ: «Моторин, проверить уровень резервуара!». Это значит надо подняться на сопку при любой погоде, открыть тяжеленную крышку и зрительно определить уровень в гигантском резервуаре, который служил источником пресной воды для нашей части. Я всегда задерживался на горе, любуясь открывающимся видом Тихого океана…

Какая же бескрайняя Россия!.. Наши предки сохранили её для нас. Это были воины, которые отстояли нашу родину во имя Жизни, Любви и Вечности. Вспомним историю. После победного шествия по Европе без особых проблем, войска Вермахта встретили в России яростное сопротивление. Одна Брестская крепость чего стоила! Контраст был настолько силен, что это отмечают многие немецкие солдаты, в ведь это взгляд со стороны врага, непредвзятый и правдивый.

Что я хочу этим сказать? А вот просто: «Россия – великая страна!». Недаром космонавты говорят, что территория России – самое красивое украшение нашей планеты – зелёное и бескрайнее… Мы сохранили её такой — наши предки! Поэтому не слушайте всяких недотёп о том, что русский человек ничего не может, и ни на что не способен. Всё мы можем, и на всё мы способны! И ни пяди земли Русской не отдадим: ни немцам, ни американцам, ни китайцам!

Любовь Белова



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