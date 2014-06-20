Вместо похищенной оставил свою шапку куйбышевец

В полицию Куйбышева обратились сотрудники отдела одного из магазинов города. Они обнаружили, что с открытой витрины пропала шапка, а на ее месте висит другой головной убор.

По словам одной из продавцов, меховое изделие пропало несколько дней назад. В тот день по дороге на работу она заметила молодого человека, который часто посещал их магазин. На его голове была надета меховая шапка, похожая на головной убор с их витрины.

По приметам, названным продавцом, сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя Куйбышева. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Оказалось, что он действительно был одет в похищенную меховую шапку. Головной убор у него изъят и будет возвращен владельцу.

Молодой человек в содеянном раскаялся и написал явку с повинной. В ней он объяснил обстоятельства кражи.

По его словам, когда мужчина в очередной раз зашел в магазин, увидел, что к облюбованной шапке есть свободный доступ. Недолго думая, воспользовался невнимательностью обслуживающего персонала и надел шапку себе на голову. На месте похищенного повесил свой головной убор. После чего скрылся с места происшествия.

Евгений Мезенцев,

начальник отдела дознания МО МВД России «Куйбышевский»:

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 2-х лет. Ранее молодой человек судим не был. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ущерб, причиненный потерпевшему хозяину отдела, составил 3 500 рублей. Дознание по данному уголовному делу продолжается.

Все ли продавцы внимательны на работе?

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