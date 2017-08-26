Внук спас тонущего деда в Куйбышеве

Внук спас своего деда, который едва не утонул на карьере-озере в Куйбышеве. 14-летний Дмитрий Бурундуков смог дотащить дедушку до берега и привести его в чувства. Благодаря быстрым действиям и тому, что подросток не растерялся, мужчина остался жив.

В жаркий день пожилой человек решил искупать собаку. В водоеме оступился, попал в яму и начал тонуть. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На счастье, на берегу внук вовремя заметил, что дед долгое время не выныривает из-под воды и бросился ему на помощь. Мальчик из последних сил приподнял тонущего над водой и смог с тяжелым дедом на руках добраться до берега.

Школьник, не растерявшись, стал откачивать дедушку, приводя его в чувство. Сделал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

До конца 2017 года МЧС России подведет итоги всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Дмитрий Бурундуков из Куйбышева может стать лауреатом в номинации «Дети-герои».